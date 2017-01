Uutinen

Etelä-Saimaa: Stam1na uutta reittiä Pohjois-Amerikkaan — Hyrde haluaa soittaa ranskalaisbändin kanssa Lemiläinen metalliyhtye Stam1na tähyilee Atlantin toiselle puolelle. Stam1na on kutsuttu mukaan 70 000 Tons of Metal -risteilylle. Laiva lähtee Fort Lauderdalesta Floridasta viideksi päiväksi Karibianmerelle 2. helmikuuta. 60 bändiä esiintyy useilla lavoilla 3 000-päiselle yleisölle. Stam1nalla keikkoja on kaksi. — Se on maailman suurin metallimusiikin risteily. Allasosastoilla, käytävillä ja takahuoneissa tapaa väistämättä alan vaikuttajia, bändin laulaja-kitaristi Antti Hyyrynen sanoo. Tavoite on näyttää Stam1nan voimaa, löytää kontakteja ja saada jalansija isommilta markkinoilta. — Bändillä on ikää, kokemusta ja taustaa. Ei ole mahdotonta, että ryhmälle löytyy kiinnostusta. Stam1nan Nocebo-albumin (2012) tuottaja oli amerikkalainen Joe Barresi. Levy myi kultaa Suomessa, ja se julkaistiin myös Pohjois-Amerikassa. Hyyrynen kuvailee sitä toteutumattomaksi lähdöksi. Hänen mukaansa onnistumiselle ei ole esteitä. Hyyrynen lähtee reissuun paitsi metallimusiikin soittajana myös kuuntelijana. Eniten hän odottaa Gojiran tapaamista. — Ranskalaisyhtye on ollut outo lintu omassa maassaan. Ranskassa ei ole oikein ollut metalliskeneä, mutta Gojira on nostanut buumin, Hyyrynen perustelee. Keikat bayonnelaisen, rankkojen kitarariffien yhtyeen kanssa olisivat toteutunut unelma. Juttua muokattu klelo 9.43. Poistettu ensimmäisestä lauseesta sanapari silti oikeasti. Lue koko uutinen:

