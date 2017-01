Uutinen

Etelä-Saimaa: Satavarma liikkuja -kampanja alkaa — Lappeenrannan kaupunki kannustaa liikkumaan Lappeenrannan liikuntatoimi käynnistää kampanjan Satavarma liikkuja. Liikkumaan aktivoiva kampanja alkaa 1. helmikuuta ja kestää 100 päivää. Kampanja on tarkoitettu kaikenikäisille kuntalaisille ja siihen voi osallistua henkilökohtaisella suorituskortilla. Suorituskortin voi noutaa uimahallien lippukassoilta, Lappeenrannan urheilutalolta sekä Joutsenohallista. Kortti on myös tulostettavissa kaupungin verkkosivulta. Kampanjajaksolla vesiliikunta, ulkoliikunta, lihaskuntoharjoitus, arkiliikunta tai joku muu liikuntasuoritus merkitään korttiin kyseisen päivän kohdalle. Kortit palautetaan 14. toukokuuta mennessä niihin liikuntapaikkoihin, joista kortteja on voinut noutaa. — Kaikki liike on tärkeää ja siksi kampanjassa kirjataan nimenomaan liikkumiskertoja, ei määrää tai aikaa. Suoritusmerkinnän voi saada myös siitä, jos saa kaverin mukaan liikkumaan tai käy tutustumassa itselle uuteen liikuntalajiin, kertoo liikuntapalvelupäällikkö Aija Rautio tiedotteessa. Kaikkien vähintään 50 suoritusta 100 päivän aikana saavuttaneiden kesken arvotaan Polar 400 aktiivisuusmittari, 10 uinti- ja kuntosalikorttia ja InBody-mittauksia. Lisäksi kaikkien osallistujien kesken arvotaan useita liikunnallisia tuotepalkintoja. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/27/Satavarma%20liikkuja%20-kampanja%20alkaa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Lappeenrannan%20kaupunki%20kannustaa%20liikkumaan/2017121834683/4