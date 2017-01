Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPa kurottaa kohti pudotuspelejä kahdessa HPK-kohtaamisessa, katso joukkueen perjantain kokoonpano SaiPalla on tilaisuus parantaa asemiaan jääkiekkoliigan runkosarjassa Hämeenlinnan Pallokerhon kustannuksella. Joukkueet kohtaavat perjantaina Kisapuistossa ja uudelleen heti lauantaina Hämeenlinnassa. SaiPa on sarjassa toiseksi viimeisenä ja seitsemän pistettä viimeisestä pudotuspelipaikasta jääneenä, kun sillä on 17 runkosarjaottelua pelaamatta. Yhdeksänteen sijaan SaiPalla on matkaa jo 12 pistettä. SaiPa on hävinnyt kolme edellistä otteluaan maalierolla 4—13. HPK on neljäntenä ja kaipaa pisteitä, jotta runkosarja poikisi kotiedun ainakin puolivälierävaiheeseen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/27/SaiPa%20kurottaa%20kohti%20pudotuspelej%C3%A4%20kahdessa%20HPK-kohtaamisessa%2C%20katso%20joukkueen%20perjantain%20kokoonpano/2017121837652/4