Etelä-Saimaa: Puolet norppien apukinoksista jo valmiina — kolaustalkoisiin ilmoittautui yli sata vapaaehtoista Apukinosten kolaaminen norppien pesintää varten jatkuu eteläisellä Saimaalla viikonloppuna. WWF:n hallituksen jäsen ja aluevastaava Ismo Marttinen kertoo, että kokonaistavoitteena on 30 apukinoksen kolaaminen. — Noin puolet kinoksista on jo saatu valmiiksi. Osa on kolattu viime viikonloppuna ja kuluneen viikon aikana. Marttisen mukaan loput kinokset saataneen valmiiksi tavoiteajassa. — Aikaa on helmikuun 5. päivään saakka. Pyrimme tietysti saamaan apukinokset valmiiksi mahdollisimman pian, jotta norppien pesintärauha ei häiriintyisi. Marttinen kiittelee, että vapaaehtoisia on lähtenyt runsaasti mukaan kolaustalkoisiin. Apukinoksia kolataan yhteensä seitsemän vapaaehtoisryhmän voimin. — Kokonaistarjonta oli tänä vuonna yli sata henkeä. Valitettavasti emme voineet ottaa kaikkien apua vastaan, koska emme olisi pystyneet järjestämään kuljetuksia kolauspaikoille. Lue koko uutinen:

