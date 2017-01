Uutinen

Etelä-Saimaa: Pakkausmuovin keräys aloitetaan asuinkiinteistöiltä — "Voimme aloittaa kuljetukset heti" Etelä-Karjalan Jätehuolto aloittaa pakkausmuovin keräyksen taloyhtiöltä ja pientaloilta. Ensi vaiheessa keräys aloitetaan Lappeenrannan ja Imatran taajama-alueilla. Mikäli kiinnostusta pakkausmuovin keräykseen tulee riittävästi, harkitaan keräyksen laajentamista myös muille Etelä-Karjalan alueille. Tiedottaja Mari Ilvonen kertoo, että jäteyhtiöllä on jo täysi valmius keräyksen aloittamiseen. — Voimme aloittaa kuljetukset heti, kun halukkailta tulee keräysastioiden tyhjennystilauksia. Taloyhtiöiden ja pientaloasukkaiden on hankittava erillinen jäteastia pakkausmuovin keräystä varten. Keräysastian tyhjennys maksaa astian koon mukaan vaihdellen 4,34 eurosta 7,81 euroon kerta. Hinta sisältää arvonlisäveron. Iivosen mukaan isojen taloyhtiöiden on mahdollista vaihtaa yksi kuivajäteastia pakkausmuovin keräysastiaksi. — Tämä koskee vain isoja taloyhtiöitä, joilla on käytössään useita kuivajäteastioita. Vaikka muovi viekin paljon tilaa jäteastiasta, on kuivajätteelle kuitenkin jätettävä oma keräysastiansa. Lue koko uutinen:

