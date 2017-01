Uutinen

Etelä-Saimaa: Osuuspankin tornissa on vähän aikaa maisemille — monella muulla työpaikalla lounastetaan pidempään Osuuspankin uusi lasitorni on herättänyt kaupunkilaisissa kateutta: Miksi komeasta näköalasta pääsee henkilöstöravintolassa nauttimaan vain henkilökunta? Aikaa nautiskeluun on kuitenkin rajallisesti. Pankin työntekijöiden lounastauko on 20 minuutin mittainen. — Sinä aikana on siirryttävä ruokalaan, syötävä ja ehdittävä takaisin. Siinä mennään hyvin napakasti, otetaan se ruoka, eikä jäädä istuksimaan, Osuuspankin viestintäpäällikkö Anna-Leena Kaarna kertoo. Valoisa ravintola oli Kaarnan mukaan iso parannus. Vanha oli jo kulahtanut ja sijaitsi kellarikerroksessa. Juuri siksi, että ruokatauko on lyhyt, oma henkilöstöravintola oli Kaarnan mukaan pankille ainoa järkevä ratkaisu. — Tärkeää on sekin, että ruokalassa näkee niitäkin työkavereita, joita ei päivän aikana muuten näe. Kaarna korostaa, että viihtyisä ruokailuympäristö lisää työhyvinvointia ja heijastuu siten asiakaspalveluun. Ravintolan tiloista pääsevät nauttimaan myös pankin asiakkaat, jotka varaavat viereisiä kokous- ja luentotiloja. Monella muulla alalla lounastauot ovat pidemmät. Esimerkiksi Lappeenrannan kaupunki lähtee siitä, että kunnon lounastauko on työsuojeluasia. Eri aloilla on erilaisia määräyksiä. Esimerkiksi näyttelijöille ja muusikoille ei ruoka-aikaa ole määritelty, sillä taiteelliseen työhön katsotaan kuuluvan vapaus rytmittää työ itse. — Nämä ryhmät tekevät töitä enemmän kuin ihmiset ikinä kuvittelevat, henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi huomauttaa. Suurella osalla työntekijöistä on liukuva työaika, joka sallii lounastamisen kello 11—13. Suunta on kohti yhä suurempia joustoja. — Ongelma ei ikinä ole ollut taukojen pituus. Saldot paukkuvat plussan puolella. Kuitenkaan esimerkiksi tuntipalkkaisille vihertyöntekijöille, joilla on tunnin ruokatauko, ei ole annettu lupaa siirtää sitä päivän loppuun. Ruokatauko menettäisi silloin merkityksensä. Armeijassakin saadaan sulatella ruoka rauhassa. — Ravinnolla on iso merkitys sekä hyvinvoinnille että työviihtyvyydelle. Samoin sillä, että aikaa syömiseen on tarpeeksi, sanoo Maasotakoulun huoltopäällikkö Tomi Kallunki. Normaalia virka-aikaa tekevällä kantahenkilökunnalla ruokatauko voi venyä liukumien puitteissa puolesta tunnista puoleentoista. Varusmiehillekin on taattava vähintään 45 minuutin ruokatauko, paitsi maastoharjoituksissa. — Sielläkin aikaa pyritään varaamaan tarpeeksi. Samoin lautasmalliin pyritään kaikissa oloissa. Samallahan tässä koulutetaan oikeisiin ruokatapoihin. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/27/Osuuspankin%20tornissa%20on%20v%C3%A4h%C3%A4n%20aikaa%20maisemille%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89monella%20muulla%20ty%C3%B6paikalla%20lounastetaan%20pidemp%C3%A4%C3%A4n/2017121831976/4