Etelä-Saimaa: Moneen kertaan suunniteltu ja keskeneräiseksi jäänyt Savitaipaleen portti on pian kahden valopylvään muodostama monumentti Kirkonkylän läntistä sisääntuloa Peltoinlahdentiellä vartioinut kiviportti on saamassa valaistuksen ja kevennystä ulkoasuunsa muun muassa tolppien kyljissä polskivista nieriöistä. — Laserleikatut kalat peittävät valonlähteet, porttityöryhmässä mukana ollut elinkeinoasiamies Eija Pajula kertoo. Valoja asennetaan myös pylväiden ala- ja yläpäähän. Alas tulee taottu häkkikehä, ylös on hahmoteltu aaltoilevaa Kuolimoa ja mäntymetsää. Portti ei ole tuunauksen jälkeen enää varsinainen portti, sillä pylväät yhdistävä yläpalkki poistetaan. — Tolppien yläpäässä olevat akselit peitetään takomorakenteilla. Niiden ulkoasu tarkentuu vielä. Savitaipalelaisia ja ohikulkijoitakin askarruttanut portti pystytettiin vuonna 2006. Sen pilareiksi tuotiin Kymenlaaksosta kaksi paperikoneen kivistä telaa. Niiden väliin piti suunnittelutoimisto Arkkitehtuuran alkuperäisen suunnitelman mukaan tulla teräsristikkorakennelma, jossa lukisi valokirjaimin Savitaipale. Tulikin terästanko ja siihen tienpitäjän sinivalkoinen opaskyltti. Sen korvaamisesta paremmalla järjestettiin vuonna 2010 suunnittelukilpailu. Esa Aapro voitti kisan ehdottamalla korkeuksiin nostettavaa kunnan vaakunatunnusta, sahraa. Se olisi Jukka Paatoksen ehdotuksen mukaisesti valaistu sinisellä valolla ja täydennetty Savitaipale-tekstillä. Nyt toimessa ollut työryhmä linjasi, että portin on viestittävä alueen rantamaisemista sekä pienestä, lämpimästä ja turvallisesta paikkakunnasta. Se haluaa portin herättävän ihastelua ja ylpeyttä. Portti voisi olla myös nähtävyys, jota tullaan katsomaan kauempaakin. Työryhmän laskelmien mukaan taonta- ja lasertyöt ja niiden valaisu maksaisi noin 25 000 euroa. Jos kumpaankin tolppaan liitettäisiin kaksi valaistua nieriää, hinta nousisi 9 000 eurolla. Kunnanhallitus käsittelee asiaa ensi maanantaina. Kunnanjohtaja esittää halvempaa vaihtoehtoa. Portista laajemmin päivän painetussa lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

