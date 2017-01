Uutinen

Etelä-Saimaa: Millaisen sormuksen ja puvun hankkisi? — Lappeenrannan messuilta saa ideoita häihin Hääparit, kaasot, bestmanit ja muut häiden järjestelyihin osallistuvat voivat saada uusia ideoita Lappeenrannassa järjestettäviltä häämessuilta. Kehruuhuoneen Häämessut järjestetään ensimmäistä kertaa sunnuntaina 29. tammikuuta. Messujen kohokohta on hääpuku- ja kampausnäytös, jossa on esillä 13 erilaista hääpukua koruineen, hääkimppuineen ja meikkeineen. Myös miesten häämuotia ja morsiuslasten asuja nähdään näytöksessä. Esillä olevat naisten hääpuvut huutokaupataan näytöksen jälkeen. Messuilla on mukana suuri määrä paikallisia yrityksiä ja näytteilleasettajia. Paikalla on esimerkiksi kultaseppä Tommi Männistö, jonka kanssa hääpari voi suunnitella uniikin sormuksen. Kukkakauppiaat tuovat näytteille kimppuja ja sitovat niitä paikan päällä. Useat paikalliset muusikot esittäytyvät, esimerkiksi Bilebändi CupCakes, Kammari-kvartetti ja Tuliteatteri Petrol. Lappeenrannan seurakunta on myös paikalla. Seurakunnan kanttorit Seija Tapanainen ja Heidi Kunttu soittavat häämarsseja ja muuta häämusiikkia kello 12.30 alkavassa musiikkituokiossa. Myös papiston jäseniä saapuu messuille. Kehruuhuone järjestää messut yhdessä Salon Leena Kolarin kanssa. Kehruuhuoneen häämessut sunnuntaina 29. tammikuuta klo 12—17 Lappeenrannan Linnoituksessa Kehruuhuoneella. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/27/Millaisen%20sormuksen%20ja%20puvun%20hankkisi%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Lappeenrannan%20messuilta%20saa%20ideoita%20h%C3%A4ihin/2017121833766/4