Etelä-Saimaa: Mansikkalan puukouluhanke etenee: asia esillä Imatran kaupunginhallituksessa maanantaina Imatran kaupunginhallitus käsittelee Mansikkalaan mahdollisesti rakennettavaa puukoulua ja tätä koskevaa Stora Enso Wood Products Oy:n aloitetta maanantaina. Yhtiö on halukas aloittamaan innovaatioyhteistyön kaupungin kanssa. Kyse on ns. Eco School -konseptin kehityksestä ja hyödyntämisestä Mansikkalan yhtenäiskoulussa. — Eco School -konseptissa koulurakennus suunnitellaan alusta lähtien edistämään tutkimista, kokeilua, innostumista ja onnistumista - hyödyntäen uusinta suomalaista pedagogista osaamista. Hankkeessa yhdistetään eri suunnittelualat mahdollistamaan terveellinen ja turvallinen, kestävän kehityksen mukainen oppimisympäristö, Stora Enso selvittää kirjeessään. Konseptin mukaiset koulut rakennetaan massiivipuusta. Puukomponentit toimittaisi Stora Enso Wood Products, mutta muut tahot vastaisivat koulun rakennuttamisesta ja rakentamisesta. Imatran kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle yhteistyön käynnistämistä ja asiantuntijaryhmän asettamista hankkeen valmistelua varten. Kaupunkikonsernin edustajien lisäksi Stora Ensoa pyydetään nimeämään työryhmän omat edustajansa. Tarkemmin projektista on tarkoitus sopia Stora Enson ja Imatran kaupungin välille laadittavassa innovaatioyhteistyösopimuksessa. Lue koko uutinen:

