Uutinen

Etelä-Saimaa: Lavolan Siwan kassan ryöstänyt ja useasti olutta näpistänyt mies sai vuoden ehdollista Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut ryöstöstä ja useista näpistyksistä kiinni jääneen miehen vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Mies muun muassa anasti Lappeenrannan Lavolan Siwan kassasta rahaa toissavuoden joulukuussa uhkaamalla kassatyöntekijää puukolla ja näpisti toistuvasti olutta kaupoista. Hän myös murtautui päiväkotiin sekä Hyötyhalliin ja anasti muun muassa kaksi tietokonetta, television ja kahvinkeittimen. 24-vuotiaan miehen kotoa löytyi myös kannabiskasveja. Tuomittu tunnusti näpistykset ja huumausainerikoksen. Oikeus määräsi tuomitun korvaamaan 1 500 euroa vahingonkorvausta korkoineen kahdelle kaupan työntekijälle. He olivat töissä, kun tuomittu ryösti kaupan kassan. Mies joutuu korvaamaan myös varastamansa omaisuuden arvon, aiheuttamansa korjauskulut sekä selvittelykuluja yhteensä noin 1 800 euroa. Tuomio on lainvoimainen. Lue koko uutinen:

