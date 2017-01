Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan toisenkin superjohtajan virka tulee yleiseen hakuun, uusi hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja aloittanee keväällä Lappeenrannan kaupungin toisen uuden superjohtajan, hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtajan, viran täyttöprosessi alkaa. Kaupunginhallitukselle esitetään maanantaina viran julkistamista avoimeen hakuun. Viran pitäisi olla täytetty viimeistään ennenkuin uusi organisaatio kesäkuun alussa astuu voimaan. Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtajan virka on uusi tehtävä. Tätä varten tulee perustaa virka. Uuden kaupunkiorganisaation perusrakenne on kahden toimialan malli. Elinvoima- ja kaupunkikehitys -toimiala vastaa elinkeinoasioista, kaupunkisuunnittelusta, ympäristötoimesta, rakennusvalvonnasta sekä katujen ja ympäristön hoidosta. Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut -toimiala vastaa varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, kulttuuritoimesta sekä liikunta- ja nuorisotoimesta. Elinvoima- ja kaupunkikehitys -toimialan toimialajohtajan valintaprosessi on parhaillaan käynnissä. Uusi toimialajohtaja valitaan aluksi avoinna olevaan teknisen johtajan virkaan, joka muuttuu kesäkuun alusta lukien uuden elinvoima- ja kaupunkikehitys -toimialan toimialajohtajan viraksi. Virka on ollut yleisesti haettavana. Konsernihallinto on valmistellut toimialajohtajan viran hakuilmoituksen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/27/Lappeenrannan%20toisenkin%20superjohtajan%20virka%20tulee%20yleiseen%20hakuun%2C%20uusi%20hyvinvointi-%20ja%20sivistyspalvelujen%20toimialajohtaja%20aloittanee%20kev%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4%20/2017121835666/4