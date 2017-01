Uutinen

Etelä-Saimaa: Kolmiloikkaaja Senni Salminen selätti loukkaantumiset — ”Onneksi molemmat jalat menivät samana vuonna” Kaksi haaleaa mutta selvärajaista leikkausarpea. Ne ovat ainoa muisto kolmiloikkaaja Senni Salmisen, 20, viime kaudesta. Salminen ehti hypätä ulkoradoilla vain kaksi kisaa. Sitten meni vasenkin nilkka. Nyt molemmat nilkat on operoitu, ja Salmisen mieliala on vastoinkäymisten selättämisen jälkeen toiveikas. — Onneksi molemmat jalat menivät samana vuonna. Muuten sama kierre olisi ollut edessä joskus tulevaisuudessa. Salminen palasi lankulle viiime viikonvaihteessa Joensuussa, jossa pisin loikka kantoi lukemiin 12,85. Hänen halliennätyksensä kolmiloikassa on 13,25. Salminen kuuluu Suomen urheiluliiton nuorten EM-ryhmään. Hänen tavoitteenaan on menestys 13.—16. heinäkuuta Puolassa käytävissä alle 23-vuotiaiden EM-kilpailuissa. — Lähden hakemaan sieltä mitalia. Jos loikkapaikalle ilmestyy vähänkään samoja nimiä kuin kaksi vuotta sitten Eskilstunassa, kilpailun taso tulee olemaan todella kova. Tulevaa yleisurheilukesää varjostaa Venäjän mahdollinen sulkeminen pois kansainvälisestä urheilusta. Kahden vuoden takaisissa 21-vuotiaiden kisoissa Venäjä sai kaksoisvoiton. — Mitalimahdollisuuteni paranevat, mikäli venäläiset eivät saa kisoihin osallistua. En kuitenkaan toivo sitä, sillä se tuntuisi väärältä. Lähelle 14 metrin rajaa on joka tapauksessa päästävä, jos siellä mitaleilla mielii olla, arvioi Salminen. Lue koko uutinen:

