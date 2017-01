Uutinen

Etelä-Saimaa: Kimmo Jarva asetti työryhmän kartoittamaan uutta jäähallia Lappeenrannassa Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva on asettanut työryhmän pohtimaan Lappeenrannan pääjäähallin tulevaisuutta. — Jäähallityöryhmä kartoittaa uutta jäähallia, eli mitkä sen sijoituspaikka ja kustannusarvio voisivat olla sekä minkälaisia tarpeita sen käytölle olisi, Jarva kertoo. Jäähallityöryhmän tehtävänä on selvittää, minkälainen vaihtoehto uuden jäähallin rakentaminen on verrattuna nykyisen jäähallin peruskorjaukseen. Jarva alleviivaa, että jäähallityöryhmä tekee vasta esikartoitusta, eli normaalia virkamiestyötä. — Kaikki on vielä avoinna, mutta jostakin pitää lähteä liikkeelle. Kaupungin tarkoituksena oli tehdä Kisapuiston pääjäähalliin peruskorjaus ja uusi sisääntuloaula 1,6 miljoonalla eurolla vuonna 2018. Urakan oli arvioitu pidentävän hallin elinkaarta 10—15 vuodella. Suunnitelmat muuttuivat viime vuonna, kun kuntotutkimus paljasti jäähallin katon tarvitsevan korjausta. Peruskorjaukseen varatut rahat siirrettiin kaupungin talousarviossa jo täksi vuodeksi, jotta katon mahdollisesti vaatimat kiireelliset korjaustoimet voidaan tarvittaessa rahoittaa. Kisapuiston jäähallin katon vaatimien korjaustoimenpiteiden laajuus on yhä avoinna ja siten myös se, minkä verran 1,6 miljoonan euron määrärahasta jäisi hallin varsinaiseen peruskorjaukseen ja suunniteltuun uuden sisääntuloaulan rakentamiseen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/27/Kimmo%20Jarva%20asetti%20ty%C3%B6ryhm%C3%A4n%20kartoittamaan%20uutta%20j%C3%A4%C3%A4hallia%20Lappeenrannassa/2017121838369/4