Uutinen

Etelä-Saimaa: Kanavan sulut saatetaan pidentää 93-metrisille laivoille Liikennevirastossa on valmistumassa suunnitelma Saimaan kanavan sulkujen pidentämiseksi kymmenellä metrillä. Uusiin sulkuihin mahtuisi 93-metrinen laiva, kun maksimipituus on nyt 82,5 metriä. Sulkuremontti maksaa 60 miljoonaa euroa. Sisävesiväyläyksikön päällikkö Tero Sikiö virastosta kertoo, että useammalle vuodelle jakautuva remontti voisi alkaa aikaisintaan 2020. Saimaalla ja kanavassa liikennöiville varustamoille sulkujen pidennys on elintärkeä. Varustamojen Saimaan alukset alkavat olla vanhoja ja uudistamisen tarpeessa. Varustamot eivät nykytilanteessa kuitenkaan lähde investoimaan uusiin Saimaan aluksiin. — Uudet laivat eivät mahdu nykyisiin sulkuihin, ja niitä ei voi hyödyntää taloudellisesti kannattavalla tavalla, Meriaura Oy:n toimitusjohtaja Jussi Mälkiä sanoo. Mälkiän mukaan alusinvestoinnit ovat edessä 5—6 vuoden sisällä ja sitä ennen pitäisi tietää, pidentyvätkö kanavan sulut. — Silloin voimme optimoida ja suunnitella alukset uusiin mittoihin. 93-metriseen mahtuu jo rahtia 3 300—3 500 tonnia. Uusissa suluissa aluspituus olisi 93 metriä, leveys nykyinen 12,6 metriä ja syväys kasvaisi 10 sentillä 4,45 metriin. Sulkujen leventäminen ei ole viraston päällikön mielestä kannattavaa, koska pienikin levennys tarkoittaisi käytännössä sulkujen uudelleen rakentamista. Alustava yleissuunnitelma sulkujen pidentämisestä on tehty. Tämän vuoden aikana sitä vielä hiotaan. Suunnittelu etenee niin, että seuraavien eduskuntavaalien jälkeinen hallitus voisi ottaa asiaan kantaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/27/Kanavan%20sulut%20saatetaan%20pident%C3%A4%C3%A4%2093-metrisille%20laivoille/2017121830827/4