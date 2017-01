Uutinen

Etelä-Saimaa: Jukka Kopra Tesla-sotkusta: Törkeää kotiinpäin vetoa Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) päätös on lappeenrantalaiskansanedustaja Jukka Kopran (kok.) mielestä välistäveto. Vaasan vaalipiiriä edustava Lintilä ilmoitti keskiviikkona, että työ- ja elinkeinoministeriö ryhtyy ajamaa Teslan akku- ja autotehdasta Vaasaan. — Pitäisi mennä sen alkuperäisen suunnitelman mukaan, että työ- ja elinkeinoministeriöllä on useampi paikkakunta, jotka asiaa valmistelevat. Ja Tesla osallistuu sitten itse siihen valintaan. — En pidä ollenkaan hyväksyttävänä, että ministeri käyttää omaa arvovaltaansa ja vetää kotiinpäin näin rajusti. Mielestäni tämä on törkeää, että tällä tavoin lähdetään peukaloimaan prosessia, Kopra sanoo. Kopran mukaan vaikutusmahdollisuudet Lintilän päätöksen muuttamiseen ovat varsin vähäiset, koska asian kuuluu ministeriön toimialaan. — Tässä on kyse poliittisesta ohjauksesta. Kyllähän säännöt sen sallivat, näin se vain on. Myös Kaakkois-Suomi havittelee Teslan miljardi-investointia. Kaakkois-Suomesta tehtaan sijoituspaikaksi tarjotaan Kotka—Haminan seutua. Lue koko uutinen:

