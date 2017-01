Uutinen

Etelä-Saimaa: Iskelmä Kaakkois-Suomen karaokekisan karsinnat alkoivat — lauantaina lauletaan Imatralla ja helmikuussa Lappeenrannassa Karaoken saralla mittelöidään jälleen. Iskelmä Kaakkois-Suomen karaokekilpailun Imatralla pidettävät alkukarsinnat ovat lauantaina 28. tammikuuta Bar Q:ssa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan karsinnat piti pitää Bar Q:n alakerrassa sijaitsevassa The Cavessa, mutta perjantaina päätettiin vielä vaihtaa paikkaa. Karsinnat alkavat kello 21. Muita karsintapaikkoja Kaakkois-Suomessa ovat Las Palmas Lappeenrannassa, Pyöreä Torppa Kouvolassa ja Kompassi Haminassa. Yksi alkukarsintakisa on jo laulettu. Se käytiin Captains’ Karaokessa Kotkassa. Jokaisesta alkukarsintakilpailusta pääsee jatkoon yksi mies ja yksi nainen. — He pääsevät finaaliin, aluekarsinnat Imatralla juontava ja miksaava Juha Lääperi kertoo. Ilmoittautumiset alkukarsintoihin otetaan vastaan aina tuntia ennen kisan alkua. — Toivomme mahdollisimman suurta osanottoa Imatralta. Ja kannattaa olla ajoissa paikalla, Lääperi vinkkaa. Lue aiheesta lisää perjantain Etelä-Saimaasta tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

