Etelä-Saimaa: Heidi Nokelainen äänestettiin vuoden urheilijaksi Etelä-Karjalassa – ”Tarkoitus on jatkaa samanlaista kehityskaarta kuin viime vuonna” Keihäänheiton naisten Suomen mestaruuden voittanut ja 60 metrin rajan useita kertoja puhkonut Heidi Nokelainen äänestettiin Etelä-Karjalan vuoden 2016 parhaaksi urheilijaksi. Valinta julkistettiin Imatran kylpylässä vietettävässä Etelä-Karjalan urheilugaalassa. Simpeleen Urheilijoiden kasvatti oli äänestyksessä ylivoimainen, mutta ykkössija tuli hänelle yllätyksenä. Nokelainen kokee, että tulevaksi kaudeksi jäi vielä paljon parannettavaa. — Hyvältähän se tuntuu, että olen Etelä-Karjalan paras urheilija, vaikka tietenkin olisi ollut hyvä, että olisin ollut olympialaisissakin mukana, Nokelainen totesi, kun sai tietää Eteläkarjalaisten urheilutoimittajien (Ekut) perinteisen äänestyksen tuloksesta. Vaikka Nokelainen ei selviytynyt Amsterdamin EM-kisoissa loppukilpailuun ja olympiarajakin rikkoutui liian myöhään, oli viime kausi hänen läpilyöntinsä Suomen yleisurheilijoiden kärkikaartiin. Nykyinen ennätys 62,13 syntyi Lappeenrannan eliittikisoissa elokuun lopussa. Kuukautta aiemmin Oulun Kalevan kisoissa tuli uran ensimmäinen SM-kulta, sekin reilun 60 metrin leiskautuksella. Yli 60 metrin kaaret ovat olleet suomalaisnaisille harvinaista herkkua viime vuosina. — Tarkoitus on jatkaa samanlaista kehityskaarta kuin viime vuonna. Se tietenkin tarkoittaa, että Lontoon MM-kisoissa pystyisin esittämään parastani ja olemaan finaalissa. Etelä-Karjalan parhaan urheilijan titteli oli Nokelaiselle ainakin toistaiseksi samalla viimeinen. Täksi vuodeksi hän vaihtoi pitkäaikaisen kotikaupunkinsa Joensuun Katajan väreihin. Jatkossa Nokelainen siis tavoittelee Pohjois-Karjalan parhaan urheilijan titteliä. — No joo, se saattaa olla vielä vähän tiukemmassa. Siellä on aika kovia vastuksia. Senkin puolesta on mukavaa, että nyt tuli valinta vuoden urheilijaksi Etelä-Karjalassa, kun olen kuitenkin täällä syntynyt ja Simpelettä edustanut koko urani. Maakunnallisessa urheilugaalassa muistettiin jälleen myös nuoria urheilijoita, taustatoimijoita, muita urheiluvaikuttajia ja julkistettiin sykähdyttävin urheilutapahtuma -äänestyksen voittaja. Gaalassa paljastettiin myös yhdeksän ensimmäistä Etelä-Karjalan urheilijalegendaa. Kova nimilista koostuu monista olympiavoittajista, maailmanmestareista ja Euroopan-mestareista. Lista legendoista löytyy jutun alla olevasta faktalaatikosta. Lue koko uutinen:

