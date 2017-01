Uutinen

Etelä-Saimaa: Catz mittaa Euroopan huippuihin lukeutuvan TTT Rigan kotikunnon, pelintekijä McFarland joutui telakalle Pirteästi tämän kauden Latvia-Viro-liigan aloittaneen Catz Lappeenrannan todennäköisesti kovimmat pelit käydään tänä viikonloppuna Riiassa. Kissapaidat vierailevat koripallon naisten Eurocupissa 16 parhaan joukkoon yltäneen TTT Rigan kotiareenalla. Sarjan neljästä aiemmasta ottelustaan yhtä monta voittoa ottanut Catz lähtee kamppailuun altavastaajana, mutta ei suinkaan suostu myymään nahkaansa halvalla. — Ei epäilystäkään, etteikö meillä olisi tämän viikonlopun otteluissa Catzin 20-vuotisen historian kovin joukkue vastassa. Tämä on upea haaste ja heittäytymisen paikka meille. Pääsemme pelaamaan eurooppalaista tähtisikermää vastaan ainakin neljä kertaa tänä keväänä ja se jos mikä vie toimintaamme ja kulttuuriamme eteenpäin, Catzin päävalmentaja Mika Haakana herkuttelee seuran tiedotteessa. Viime kaudesta entisestään vahvistunut Riga on niittänyt menestystä paitsi Euroopan kentillä, myös kansallisessakin sarjassa, jossa se voitti Vega1/Liepajan selvin lukemin 101—54. Joukkueen tasosta kertoo paljon myös se, että viime kauden jälkeen pois lähteneiden Kirsten Mannin ja Zenta Melnikan tilalle on hankittu vieläkin nimekkäämpiä pelaajia eri maajoukkue- ja arvokisakävijästatuksilla. Edes neljänä edellisenä kautena WNBA:ta pelanneella Sydney Carterilla ei ole välttämättä asiaa avausviisikkoon. — Haaste on vielä luokkaa tai kahta kovempi kuin viime keväänä, Haakana tunnustaa. Catz sai jobinpostia, kun hienoja otteita esittänyt pelintekijä Valencia McFarland liittyi alaraajavamman myötä sairastuvalle. Vamma pitänee taitavan takapelaajan syrjässä peleistä parin viikon ajan. Lue koko uutinen:

