Etelä-Saimaa: Uusia eteläkarjalaisia syntyi viime vuonna huomattavasti vähemmän kuin varttuneempaa väkeä lähti täältä ikuisuuteen Viime vuonna Suomessa kuoli enemmän ihmisiä kuin uusia syntyi. Suomen itsenäisyyden ajalla näin ei ole käynyt koko massa koskaan aikaisemmin rauhan aikana. Tätä ennen vuoden aikana kuolleiden määrä on ylittänyt syntyneiden määrän vain sotavuosina 1918 ja 1940. Etelä-Karjalassa vuoden aikana kuolleiden määrä on ollut suurempi kuin syntyneiden määrä jo vuosia. Viime vuonna uusia eteläkarjalaisia syntyi 626 henkeä vähemmän, kun meitä varttuneempia maakunnan miehiä ja naisia siirtyi täältä ikuisuuteen. Vuoden aikana syntyneiden ja kuolleiden välinen erotus näyttää myös kasvavan vuosi vuodelta. Vuonna 2015 kuoli Etelä-Karjalassa 508 ihmistä enemmän kuin uusia lapsia syntyi. Syntyvyyttä suurempi kuolleisuus on tärkein maakunnan väestökatoa selittävä tekijä. Etelä-Karjalasta muutti muualle Suomeen 417 ihmistä enemmän kuin maakuntaan muutti väkeä muualta Suomesta. Virta maakunnasta näyttää kuitenkin ainakin väliaikaisesti laantuvan. Vuonna 2015 lähtijöitä oli 463 enemmän kuin tänne muualta Suomesta muuttaneita. Lue koko uutinen:

