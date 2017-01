Uutinen

Etelä-Saimaa: Tommi Hatakka sai alleen uuden menopelin – rallin SM-sarja starttaa Rovaniemellä Tommi Hatakan päivät pohjoisessa ovat venyneet tällä viikolla pitkiksi. Maanantaista alkaen Imatran Urheiluautoilijoiden nuori ralliohjus on nuotittanut erikoiskokeita kartturinsa Henri Arpiaisen kanssa. Perjantaina päästään tositoimiin, kun tämän vuoden SM-sarjan avaava Arctic Lapland Rally eli Tunturiralli starttaa Lordin aukiolta Rovanniemen keskustasta. — Ennakkotutustumista on tehty, päivät ovat venyneet kaksitoistatuntisiksi, Hatakka kertoo. 20-vuotias Hatakka ajaa SM3- eli pienten kaksivetoisten kilpa-autojen luokassa. Vuosi sitten hän kaasutteli Tunturallissa kuudenneksi. Viidennestä sijasta autokunta jäi puoli sekuntia. Nyt odotukset ovat kovemmat. Alla on uusi menopeli, Opel Adam R2, joka on uunituore Opel Motorsportin valmistama tehdasauto. Tunturirallissa se on ainut laatuaan. — Auto on huomattavasti kilpailukykyisempi kuin viime vuonna käytössä ollut Ford Fiesta R2, joka oli vanhempaa mallia. Vähän enemmän on tehoja, alustaltaan ja ajettavuudeltaan uusi auto on huomattavasti parempi, Hatakka kertoo. — Hyvät testit olemme saaneet, ja auto sopii omaan käteeni vielä paremmin kuin Fiesta.

