Etelä-Saimaa: Savitaipaleen neulovat naiset pohtivat Axl Smithin pimeää puolta ja odottavat Jaakko Seliniä Naisporukan puhe poukkoilee pienemmistä ja isommista valtakunnan uutisista oman kylän kuulumisiin ja neuleohjeisiin. Siljan tyttökerhoksi nimetty porukka on pitänyt viikkoistuntojaan Savitaipaleen Torikahvilassa kohta jo viisi vuotta.Iltapäivälehti kertoo Axl Smithin oikeudenkäynnistä. Miehen salakatselujuttu ihmetyttää Maija Martinia. — Smith oli niin miellyttävä tv-juontaja. Hänen pimeä puolensa paljastui. Mirja Vaartaja ei Smithin ohjelmia ole katsonut, mutta tietää syytteet. — On heillä sentään ollut hauskaa jossakin vaiheessa, Vaartaja sanoo ja saa aikaan naurunremakan. Martin muistaa Kansanradioon soittaneen naisen, jolta eräs auervaara oli huijannut rahaa ja omaisuutta rakkauttaan vastaan. — Nainen sanoi, että ei kadu mitään. Kaikki oli sen arvoista. Jo aiemmilla kokoontumisilla on puhuttu Kauniista Veerasta ja sen paikasta Lappeenrannassa. Nyt Raija Ruokosella on lappeenrantalaisten pulmaan ratkaisu. — Laittakoot sen pyörille ja viekööt paikasta toiseen. Kotikulmillakin tapahtuu. Torin ja tien toisella puolella pystytetään Savis-Optiikan kylttiä. Liike muutti Silmäasemalta vapautuneisiin tiloihin ja avasi samalla vaatekaupan. — Nämä ovat Jaakko Selinin hyväksymät kehykset, Lea Laser näyttää pokiaan. Selin on tulossa uuden myymälän avajaisiin ensi viikolla. Optikko Tanja Kunnas saa kiitosta tyylitajustaan ja rehellisyydestään. — Hän sanoo, mitkä kehykset sopivat päähän. Jos eivät sovi, niin ei anna ostaa, Eeva-Liisa Eteläpää toteaa. Muista naisten jutunaiheista päivän painetussa lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

