Uutinen

Etelä-Saimaa: Risto Hallikainen hiihti etelänavalle ja takaisin—2 260 kilometriä yksin jäätiköllä Imatralaisen palomiehen Risto Hallikaisen hiihtourakka etelänavalle on ohi.Hallikainen teki yksinhiihdon navalle ja takaisin 71 päivässä. Hiihtomatkaa rankoissa olosuhteissa kertyi yhteensä 2 260 km.— Tulin loppupisteelle tunti sitten. Hiihdin vielä noutopaikalle! Kiitos kaikille kannustuksesta, mukava että kiinnosti, Hallikainen kommentoi Facebookissa tiistaina urakkaansa heti perusleiriin palattuaan.Risto Hallikainen on ensimmäinen suomalainen, joka on hiihtänyt Etelämantereella sekä meno- että paluumatkan etelänavalle.Veijo Meriläinen hiihti ensimmäisenä suomalaisena etelänavalle osana retkikuntaa vuonna 1999. Yksinään matkan teki ensimmäisenä Vesa Luomala vuonna 2014. Luomala teki matkan yhteen suuntaan. Risto Hallikainen on maailmassa neljäs ihminen, joka on tehnyt hiihtomatkan edestakaisin.Risto Hallikainen aloitti hiihtourakkansa marraskuun 15. päivänä Hercules Inletin lähtöpisteestä, joka on noin 160 metrin korkeudella merenpinnasta.— Matka alkaa, lentokone jätti tähän.Näin kertoi ensimmäinen viesti matkan alussa.Menomatkan alkaessa hänellä oli vedettävänään noin 180 kilon ahkio, johon oli varattu elintarvikkeet myös paluumatkaa varten.Menomatkalla osa elintarvikkeista jätettiin paluuta varten neljään kätköön.— Nahkeaa lunta on ollut eilen, kylmä tuuli. Ei haittaa, kun pysyy liikenteessä, oli luettavissa itsenäisyyspäivänä.Etelänavan, 2 800 metriä merenpinnasta, hän saavutti 28. joulukuuta (29.12. klo 2:20 Suomen aikaa).— Etelänavalla.Paluumatka kohti Hercules Inletiä alkoi kahden päivän levon jälkeen 30. joulukuuta.Paluumatka Suomeen on alkamassa tänään Etelämantereen Union Glacier Campilta.Marraskuussa Etelämantereella alkanut kesäkausi ja retkikausi on nyt päättymässä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/26/Risto%20Hallikainen%20hiihti%20etel%C3%A4navalle%20ja%20takaisin%E2%80%942%E2%80%89260%20kilometri%C3%A4%20yksin%20j%C3%A4%C3%A4tik%C3%B6ll%C3%A4/2017121832758/4