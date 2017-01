Uutinen

Etelä-Saimaa: Poliisi kaipaa vihjeitä myös Lappeenrannasta: Rahaa varastettu aiheuttamalla hämminkiä julkisilla paikoilla Itä-Suomen poliisi tutkii laajaa rikossarjaa, jossa ulkomaalaistaustaiset henkilöt ovat hämminkiä aiheuttamalla onnistuneet sieppaamaan erityisesti iäkkäämmiltä ihmisiltä julkisilla paikoilla eri suuruisia summia rahaa. Tapauksille on ollut yhteistä se, että tekijöillä ja uhrilla ei ole ollut yhteistä kieltä, vaan kommunikointi on tapahtunut elekielellä. Tapauksia on ilmennyt ympäri maata Helsingistä Rovaniemelle, ja niitä on ollut myös Etelä-Karjalassa. —Näppäräsormiset rahanvaihtajat ovat ruuhkatilanteissa luoneet painetta kauppojen, baarien ja kahviloiden kassoilla siinä määrin, että rahanvaihto-operaatioiden jälkeen kassasta on puuttunut usein huomattavia summia, kertoo tapausta tutkiva rikoskomisario Kauko Kuismin Itä-Suomen poliisilaitokselta. Tekijät ovat myös urkkineet tunnuslukuja kaupan kassalla ja pankkiautomaatilla, minkä jälkeen he ovat varasteneet kukkaron, lompakon tai maksukortin. Myöhemmin he ovat käyttäneet maksukortteja sekä debit- että credit-ominaisuuksilla. Tapahtumapaikat ovat yleensä olleet maksuautomaattien lähellä, kauppaliikkeissä, kauppakeskusten sisätiloissa, sairaalan aulassa, kioskeissa sekä vastaavissa paikoissa, joissa vanhukset ovat asioineet. Ryhmät ovat liikkuneet pääkaupunkiseudulla, Kymenlaaksossa, Joensuussa, Lounais-Suomessa, Keski-Suomessa sekä pohjoisessa, kuten Rovaniemellä. Tekotapaan kuuluu, että liikutaan paikkakunnalta toiselle, Kuismin toteaa. —Tekijät ovat liikkuneet myös Kuutostien varrella. Toivomme ilmoituksia tapauksista, joista ei vielä ole ilmoitettu poliisille. Tapoauksia on ollut myös Kouvolan, Kotkan, Imatran ja Lappeenrannan seuduilla, rikoskomisario Kuismin sanoo. Poliisi arvioi, että osa uhreista ei ole ilmoittanut tapauksista edes läheisilleen. —Siinä on taustalla myös epätietoisuutta. Iäkäs ihminen miettii, että onko minulta vain hävinnyt rahaa vai olenko itse hukannut rahaa, rikoskomisario Kuismin toteaa. Poliisi toivoo kansalaisilta uusia ilmoituksia tapauksiin liittyvistä tiedoista. Poliisin käsityksen mukaan ryhmiä on liikkeellä useita. Tiedoista voi soittaa puhelimitse poliisin vihjepuhelimeen numeroon 029 5415 232 tai ilmoittaa tiedoista sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi Poliisi toivoo lisätietoja tapauksiin liittyen, jotta rikossarjojen esitutkinta kyettäisiin tekemään mahdollisimman perusteellisesti. Jo tehdyistä anastuksista pyydetään ilmoittamaan lähimmälle poliisille. Jos joutuu uuden vastaavan teon uhriksi, on soitettava välittömästi hätäkeskukseen numeroon 112. Itä-Suomen poliisi on kiinnostunut erityisesti tapauksista, joissa ulkomaalaiset ovat käyttäneet hämäyksenä kahden euron kolikoiden vaihtamista. Poliisilla on nyt tiedossa olevien tekojen johdosta vangittuna kaksi 1980-luvulla syntynyttä romanialaista miestä, jotka ovat liikkuneet eri puolella Suomea VW Passat -merkkisellä vihertävän sävyisellä henkilöautolla. Miehillä on ollut käytössään myös punainen Seat Toledo -merkkinen henkilöauto. Miesten tekemiä rikoksia tutkintaan varkausrikoksina. Lue koko uutinen:

