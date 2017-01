Uutinen

Etelä-Saimaa: Peltolan päiväkodin remontti laajenee, suljettavan Leirin päiväkodin kaksi ryhmää joutuu väistötiloihin Lappeenrannan Peltolan päiväkodin remontti kasvaa ja jatkuukin yhteen menoon kesän yli. Tämän takia nyt talvella suljettavan Leirin päiväkodin kaksi ryhmää ei pääsekään muuttamaan suoraan neuvolatiloihin laajentuneeseen Peltolan päiväkotiin. Varhaiskasvatuspäällikkö Päivi Virkin mukaan Leirin kaksi ryhmää siirtyy väistötiloihin Matkamiehenkadulle entiseen Tykin kouluun. Asiasta on tiedotettu vanhemmille. Sen sijaan kesän lopussa lakkautettavan Snellmanin päiväkodin Kasarmikadun yksikön ryhmien lasten tuleva paikka on vielä auki. — Suunnittelutyö on meneillään. Olemme perheisiin yhteydessä lähiaikoina, selvittää Virkki. Virkki muistuttaa, että kaikkien siirtyvien pitää hakea uuteen paikkaan varhaiskasvatuksen haussa 27.2. — 26.3. Snellmanin päiväkoti entisen poliisilaitoksen korttelissa voi jatkaa vielä pari vuott, kunnes uusi keskustan päiväkoti valmistuu. Päiväkodin paikkaa ei Virkin mukaan ole vielä valittu. Hyviä vaihtoehtoja kuulemma on tarjolla. Yksi vaihtoehto on edelleen Rakuunamäki. Tekninen lautakunta hyväksyi keskiviikkona Peltolan päiväkodin remontin kasvattamisen. Peltolan päiväkodin laajennus entisiin neuvolatiloihin valmistui jo joulukuussa, mutta näitä kahdelle ryhmälle varattuja tiloja ei ole otettu vielä käyttöön. Samaan projektiin sisältynyt ilmanvaihdon, alakattojen ja valaistuksen uusiminen on vielä kesken. Nyt myös vanha osa peruskorjataan kevään ja kesän aikana. Tilakeskuksen johtajan Katri Tolvasen mukaan neuvolan lisäksi Peltolaan ei tule uusia ryhmätiloja, mutta ilmastointiremontin ansiosta ryhmäkokoja voi suurentaa. Vanhan osan peruskorjauksen alustava kustannusarvio on 960 000 euroa. 400 000 euroa rahoitettaisiin tälle vuodelle varatuista pienten investointien määrärahasta ja loput viime vuodelta siirtyvillä investointirahoilla. Peltolan päiväkodissa toimii nyt seitsemän ryhmää. Remontoitavassa vanhassa osassa on kolme ryhmää ja neuvolaan saatiin kaksi uutta ryhmätilaa. Lue koko uutinen:

