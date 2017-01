Uutinen

Etelä-Saimaa: Melkein puolet kolareista sattuu parkkipaikoilla — Ruudusta peruuttaminen on hankalin hetki Liikenneturvan mukaan jopa 45 prosenttia kaikista liikennevahingoista tapahtuu pysäköintialueilla. Riskialttein hetki on ruudusta pois peruuttaminen. — Yleensä vaurioita tulee, kun autot ajetaan etuperin ruutuun ja lähdetään sitten peruuttamaan pois. Siinä voidaan peruuttaa liikenteen sekaan tai auton kulmat voivat osua tolppiin tai viereisiin autoihin, sanoo Liikenneturvan koulutusohjaaja Erkka Savolainen. Savolainen suositteleekin autoilijoille ruutuun peruuttamista, jotta pois lähteminen sujuu helpommin. — Varmastikin osa onnettomuuksista johtuu siitä, että pysäköintialueella ei käytetä vilkkuja, hän lisää. Savolainen korostaa, että pysäköintialueilla on oltava valmis pysähtymään erittäin nopeasti, esimerkiksi silloin, kun joku peruuttaa ruudustaan pois väistämisvelvollisuudesta huolimatta. — Ei ainakaan kakkosta isommalle kannata vaihtaa, hän linjaa. Lappeenrantalaiset autoilijat myöntävät, että parkkipaikoissa on haasteensa. Kai Kontio pohtii Iso-Kristiinan parkkihallissa, että liikkumisen helppous riippuu paljon ajokaistojen leveydestä. — Etenkin täällä Iso-Kristiinassa on ehkä pikkuisen huonosti suunniteltu nämä alueet. Monessa muussa paikassa on paljon leveämmät ajokaistat, Kontio tuumii. Samaan parkkihalliin pysäköinyt Esko Kallioniemi puolestaan yltyy kehumaan Iso-Kristiinan parkkiruutuja. — Tämä Jenkeissä paljon käytetty malli, jossa autojen väli on merkattu, on hyvä. Tämä kuviointitapa on aivan ylivoimainen. Kallioniemi kiittelee myös vinoja parkkiruutuja, joka loiventavat kääntymisen kulmaa. — Tuo Intersportin alakerta on kaikista hirvein. Se on vanhanaikainen, siellä on pilareita ja se on tehty aikana, jolloin autot olivat kapeampia, hän päivittelee. Sekä Kontio että Kallioniemi mainitsevat, että pysäköintialueiden väistämissäännöt eivät ole kaikille selviä. Liikenneturvan Savolainen alleviivaa samaa asiaa. Hänen mukaansa monella on harhakäsitys, että parkkitalojen suurilla väylillä on etuajo-oikeus. — Usein toki kärkikolmio määrää parkkiruutujen suunnasta tulevan väistämään, mutta jos asianmukaisin liikennemerkein ei ole muuta osoitettu, on pääsääntö voimassa, eli oikealta tulevaa väistetään, Savolainen sanoo. Savolaisella on vielä vinkki talvikeleille. Hän mainitsee, että jäisen auton sulaessa lasit alkavat huurustua parkkihalliin ajaessa. Huuruisilla laseilla hallissa on entistäkin vaikeampi navigoida. — Jäistä autoa ei välttämättä kannata edes kannata ajaa halliin, jos asiointi on lyhytkestoista, koulutusohjaaja neuvoo. Lue koko uutinen:

