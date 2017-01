Uutinen

Etelä-Saimaa: Lemin laululavan joukkorahoituskampanjan minimitavoite saavutettiin — kampanjaan ehtii vielä osallistua Lemin musiikkiyhdistyksen joulukuussa käynnistämä joukkorahoituskampanja on loppusuoralla. Koossa on jo yli 2 700 euroa, eli 2 000 euron minimitavoite on ylitetty. 10 000 euron tavoitesummaan on vielä matkaa. Kampanjaan voi osallistua 1. helmikuuta saakka. Musiikkiyhdistys rakentaa uudelleen Lemillä sata vuotta sitten palvelleen laululavan yhteistyössä Lemin nuorisoseuran ja kotiseutuyhdistyksen kanssa. Mesenaatti-verkkopalvelussa kuka vain voi tukea hanketta lunastamalla itselleen jonkin vastikkeista. Tarjolla on esimerkiksi konserttilippuja kesän musiikkijuhlille ja laulutunteja. Lemin laululava vihitään käyttöön Lemin musiikkijuhlilla heinäkuussa. Lavan avajaistilaisuudessa kaikkien rahoittajien nimet julkistetaan ainutlaatuisessa musiikkiesityksessä. Lemin musiikkijuhlia vietetään 26.—30. heinäkuuta. Lue koko uutinen:

