Etelä-Saimaa: Kartingharrastajien talkoohenki loi Kimi Circuitille jääradan Lappeenrannan Urheiluautoilijoiden talkoolaiset ehtivät ottaa keskiviikon pakkasista kaiken hyödyn irti ennen sään lauhtumista.Kimi Circuitin maauimalan sisältö suihkusi pitkin varikkoaluetta, kun vapaaehtoisporukka viritti Muukon kartingradan alueelle luotua jäärataa kuntoon.Nastarengastetuille kartingautoille tarkoitetun radan pituus on parisataa metriä.— Koko radan läpikäyntiin menee pari kolme tuntia, kun tekemässä on kolme neljä ukkoa. Yksi levittää vettä ja muut työntelevät sohjoa, lumikolan varressa ollut Jarno Laitinen kertoi.Ratapohjan on hyvä olla vankka. Nastarenkaat kuluttavat jäätä tehokkaasti, jos ajamassa on kuusikin autokuntaa kolmen tunnin ajan.Vähälumisen talven vuoksi radalla ei nyt ole juuri penkkoja, joihin nojata virheen sattuessa. Kalusto voi kokea kovia, jos ajautuu ulos.Jääkartingissa ajetaan jääratatekniikoilla, eli kunnon kylkiluisussa.— Kyllä se tosi hauskaa hommaa on. On kuitenkin ajettava aika tarkkaan Kaveri saa kyllä kiinni, jos itse menee vähänkin yli tai muuten väärälle linjalle, sillä autot ovat niin tasaväkisiä.Radalla ajetaan taas viikonloppuna, jos talvi sallii.— Vähintään kaksi kolme astetta pitää olla pakkasta. Rata menee muuten niin helposti sohjoksi. Lue koko uutinen:

