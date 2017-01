Uutinen

Etelä-Saimaa: Jani Autio nousi katsomosta koomikoksi — lappeenrantalaishumoristi ensi kertaa Sikahauskan lavalla Possusta saattaa kasvaa karju. Kasvamisen keinoja etsii parhaillaan Jani Autio. Lappeenrantalaiskoomikko nousi ensi kertaa stand up -lavalle Possuklubilla muutama vuosi sitten. Tänä vuonna hän naurattaa myös Sikahauskan varsinaisessa festivaaliohjelmistossa. — Ikinä en uskonut uskaltavani lavalle, Autio vakuuttaa. Hän kulutti katsomon penkkiä taajaan, kunnes vuonna 2012 osallistui stand up -kurssille, jotta näkisi hommasta toisenkin puolen. — Oman viiden minuutin setin rakentaminen ja esitys oli jo voitto. Jani Autio on hankkinut koomikon kannukset katsomossa. JP Kangas, Niko Kivelä, Tommi Mujunen ja Teemu Vesterinen putoilevat tykättyinä niminä. Oma tyyli on erilainen, mutta näiden jutut iskevät. — Kankaassa innostavat jatkuvat onelinerit. Yksittäisten vitsien sarja on raskas rakentaa ja vaikea uusia usein. Aution omalla huumorilla on silti sama kivijalka. — Sanaleikit ja sanojen kaksoismerkitykset kiinnostavat. Hauskaa on lisäksi löytää arkisesta asiasta puoli, jota muut eivät ole nähneet. Autiolla on roisejakin juttuja, mutta humoristina hän pitää itseään kilttinä. Jutut syntyvät omista aatoksista. Yhteiskunnallisuus jää pois, sillä ajankohtaisia asioita Autio ei mielestään seuraa tarpeeksi tarttuakseen. — Turha yrittää olla sellaista, mitä ei ole. Sikahauska-festivaalin klubit 27.—28.1: Lpr:n kaupunginteatteri kello 19, Old Cock kello 20 ja 22, Lucky Monkeys kello 20.30 ja 22.30, Kolme Lyhtyä kello 21 (28.1. myös kello 19) sekä OC Bar kello 20 ja 22. Lue koko uutinen:

