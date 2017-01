Uutinen

Etelä-Saimaa: Jää ryskyy Imatralla Immalanjärven rannoille: palokunta kutsuttiin suojaamaan kesämökkiä Voimakkaat säänvaihtelut ovat saaneet Immalanjärven jäät liikkeelle. Palokunta kutsuttiin torstaiaamuna hätiin, kun rannalle vyöryvät jäät alkoivat uhata Huhtasenkylässä lähellä vesirajaa olevia kiinteistöjä. — Huolestunut kiinteistön omistaja teki hälytyksen, kun jäät uhkasivat vaurioittaa kahta kesämökkiä Imatran ja Ruokolahden rajan tuntumassa, kertoo paloesimies Jarmo Huovinen. Tilanne on yhä päällä, sillä palokunnalta ei löytynyt apukeinoja omaisuuden suojaamiseen. Hälytyksen tehnyt mökin omistaja oli yrittänyt hajottaa jäämassoja sahaamalla, mutta uutta jäätä työntyi rantaan koko ajan lisää. Eteenpäin työntyessään jäät saivat myös rannan maaperän nousemaan. Matkaa mökkien perustuksiin oli vain pari metriä, Huovinen arvioi. Palokunta kävi Huovisen mukaan lähinnä toteamassa tilanteen. Palokunnan konstein ei ollut tehtävissä mitään: paikalle tarvittaisiin varmaankin kaivinkonetta, hän arvioi. Mökin omistajan mukaan kyse on jokavuotisesta ilmiöstä, mutta nyt jäätilanne on poikkeuksellisen paha, koska jäätä on liikkeellä paljon. Lue koko uutinen:

