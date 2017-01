Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran yöt on tänä vuonna yksipäiväinen — lavalle nousevat Haloo Helsinki, Jenni Vartiainen, Chisu ja Michael Monroe Imatran yöt -tapahtuma on julkistanut ensi kesän artistikiinnityksiään. Heinäkuussa järjestettävän kaupunkifestivaalin pääesiintyjinä ovat Haloo Helsinki, Jenni Vartiainen, Chisu ja Michael Monroe. Loput esiintyjät vahvistuvat myöhemmin keväällä. Imatran yöt järjestetään Kulttuuritalo Virran puistossa lauantaina 22. heinäkuuta. Kahtena aiempana vuotena tapahtuma on ollut kaksipäiväinen, mutta ensi kesänä festivaalipäivä on vain yksi. — Kulttuuritalo Virran puistoon mahtuu paljon yleisöä, joten festivaalin jakaminen kahdelle eri päivälle ei viime kesän kokemusten perusteella ole sen enempää käytännön järjestelyiden kuin taloudellisten syidenkään kannalta järkevää. Etenkin, kun lauantaipäivän ohjelmatarjonta on niin poikkeuksellisen tasokas, vahva ja vetovoimainen, kertoo tapahtumajärjestäjä Eastway Liven toimitusjohtaja Juha Hytti tiedotteessa. Hänen mukaansa viime kesänä tapahtuma ylitti odotukset niin tunnelman, viihtyvyyden, sään kuin yleisönkin suhteen. — Tapahtumapaikkana Kulttuuritalo Virran puisto osoittautui aivan ylivoimaiseksi. Saavutimme yleisömäärätavoitteen, kun kahden päivän aikana paikalla oli liki 7 500 kävijää. Lue koko uutinen:

