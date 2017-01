Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatra tuottaa hyvin, kunhan töitä vain riittää — kansantuotekilpailussa heltisi seudullinen kärkisija Imatran seutu pärjää rahan tekemisessä. Ainakin niin kauan, kuin savu nousee tehtaiden piipuista, valtiotieteen tohtori Timo Aro todistaa. Aluetutkija Aro on tehnyt bruttokansantuotteeseen perustuvan seutukuntavertailun. Sen mukaan Imatran seudun kansantuote työllistä asukasta kohti oli vuonna 2014 Suomen korkein, rapiat 100 000 euroa. Vertailussaan Aro luki Imatran seutukuntaan Imatran, Rautjärven, Ruokolahden ja Parikkalan. Kasvukeskuksen kirjoissa Imatran seutu ei kulje, mutta Aron tutkimus kirkastaa kuvaa. — Tulos yllätti itsenikin. Tämä kertoo siitä, että aluetalouden perusta on Imatran seudulla sittenkin vahva. Perinteisen suurteollisuuden tuottavuus on edelleen hyvä, Aro toteaa. Vertailuaineistonaan Aro käytti kunkin seutukunnan kaiken tuotannon ja koko palveluelinkeinon vuotuista arvoa. Se jaettiin töissä olevien määrällä. Mittamies myöntää, että alueiden hyvinvoinnista tällä laskentamallilla muodostettu tilannekuva on vain osatotuus. Imatran seutu voittaa vertailussa siinä, että korkeaa työttömyyttä ei näissä laskuissa noteerata. Aluetaloudesta mittaus todentaa Aron mukaan joka tapauksessa sen, että Imatran seudun suurteollisuus on säilyttänyt kilpailukykynsä. Tuotteet tekevät kauppansa, ja työpaikkansa säilyttäneille palkollisille voidaan maksaa kelpo tilejä. Lue koko uutinen:

