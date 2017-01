Uutinen

Etelä-Saimaa: Iiro Rantala istuu kaksi iltaa Lappeenranta-salissa — ensin Mozartia, sitten Eppuja Muusikon kiinnittäminen samaan keikkapaikkaan kahdeksi peräkkäiseksi illaksi alkaa olla kulttuurihistoriallinen harvinaisuus. Pianisti Iiro Rantala istuu silti instrumenttinsa ääreen Lappeenranta-salissa sekä torstaina että perjantaina. Esiintymisasu säilyy tummina farkkuina ja pikkutakkina, mutta ohjelmisto vaihtuu yön aikana. Rantala soittaa Mozartia kaupunginorkesterin solistina ja suomirokkia Eppu Normaalin vierailijana. — Molempien musiikista löytyy riittävästi haastetta. Mozartin soittaminen on Rantalalle sydämen seuraamista. Hän on esittänyt Pianokonsertto nro 23:a kotimaisten kaupunginorkesterien kanssa. — Tämä numero 21 on helissyt nivusissa jo pitkään. Orkesteri on isompi, pianostemma vaativampi. Kaverit kyselivät, miksi taas Mozartia. — Mozartin nerous on ajatuksen kirkkaudessa ja melodioiden laulavuudessa, pianisti tiivistää. Eppu Normaaliin Rantalan suhde on ollut Mozartia etäisempi. Sen muutti taannoinen Iiro irti -tv-sarja, jossa Eput vieraili. — Kosketinsoitin on heillä vain muutamalla raidalla, mutta Pantse (Mikko Syrjä) mieltyi pianon soundiin. Iiroilua-konsertti Lappeenranta-salissa 26.1. kello 19. Eppu Normaalin Kosketuksessa -kiertue Lappeenranta-salissa 27.1. kello 19 (loppuunmyyty). Lue koko uutinen:

