Etelä-Saimaa: Angry Birdsien talvitapahtuma Huhtiniemessä lauantaina Suomen Ladun Angry Birds Go Snow -tapahtuma järjestetään Lappeenrannassa jälleen lauantaina. Vihaiset linnut saapuvat Huhtiniemen hiihtostadionille 28. tammikuuta kello 11—15. Angry Birds Go Snow -kiertue on tarkoitettu lapsille ja perheille. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille. Tapahtumassa pääsee esimerkiksi ampumaan possuja jättiritsalla sekä kokeilemaan luminkenkiä ja hiihtotemppuja. Luvassa on myös lumileikkejä- ja pelejä. Kiertue alkaa Lappeenrannasta ja jatkaa yhteensä yhdeksälle paikkakunnalle. Lue koko uutinen:

