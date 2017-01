Uutinen

Etelä-Saimaa: ”Laissa on romulaivan mentävä aukko” — Aavelaiva saattoi joutua päättymättömään valituspyörteeseen Hallinto-oikeuden torstainen päätös mutkisti niin sanotun aavelaivan tarinaa entisestään. Ympäristötarkastaja Toni Pöntelin on huolissaan, että ratkaisu voi johtaa teoriassa loputtamaan byrokraattiseen vääntöön. Huonokuntoinen Blue White Eagle on ollut Rauhan satamassa jo viisi vuotta. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta vaati lokakuussa 2014 aluksen silloista omistajaa Pekka Sivosta siirtämään aluksen pois. Lopulta ympäristölautakunta päätti , että kaupunki siirrättää laivan pois omistajan kustannuksella. Sivonen valitti ympäristölautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen, ja myöhemmin hän myi aluksen Niocon-yhtiölle. Torstaina hallinto-oikeus hylkäsi Sivosen valituksen. Pöntelin kuvailee kuitenkin ratkaisua Pyrrhoksen voitoksi. — Vaikka Pekka Sivosen valitus hylättiin, hallinto-oikeus on sitä mieltä, että päätös ei periydy seuraavalle omistajalle, Pöntelin selittää. Hän korostaa, että kyseessä on alustava tulkinta. — Voi olla, että kaupungin lakiosastolta tulee vielä muita ideoita. Jos se menee näin, tämä tarkoittaisi, että aina kun tulee uusi omistaja, meidän pitäisi asettaa uusi päätös. Sehän tarkoittaisi, että tämä on päättymätön karuselli. Sen voisi aina myydä seuraavalle. Osapuolilla on vielä mahdollisuus valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. — Alustavasti näyttää siltä, että Suomen lakikokoelmassa on romulaivan mentävä aukko, Pöntelin tiivistää. Hän mainitsee, että jos lain tulkinta vaikuttaa selvältä, myöskään valittamisesta ei ole hyötyä. Lue koko uutinen:

