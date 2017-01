Uutinen

Etelä-Saimaa: Yritykset ryhtyivät tekemään hyvää — Imatralla on meneillään pienimuotoinen buumi Kysymys kuuluu näin: miksi sinä — paikallinen yrittäjä —olet alkanut harrastaa hyväntekeväisyyttä? Vastaus on kaikilla suunnilleen samanlainen. No siksi, että tilanne Suomessa on sellainen kuin on. Imatralla on meneillään pienimuotoinen yritysten hyväntekeväisyysbuumi. Esimerkiksi korjausyritys Lajufix järjesti marraskuussa muutamalle palvelukodin asukkaalle liput Imatran Ketterän otteluun, juomat ja makkarat. Helmikuussa kaksi imatralaista kampaajaa, Tuija ja Jutta Kekäläinen osallistuu tempaukseen, jolla kerätään varoja Ensi- ja turvakotien liitolle. Yrittäjä lahjoittaa turvakodeille myös osan Lime hair salon & shopin tuotoista kyseisenä päivänä. Auttamishalu on myös kilpailuetu. Se tuo näkyvyyttä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/25/Yritykset%20ryhtyiv%C3%A4t%20tekem%C3%A4%C3%A4n%20hyv%C3%A4%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Imatralla%20on%20meneill%C3%A4%C3%A4n%20pienimuotoinen%20buumi/2017521822363/4