Etelä-Saimaa: Yllättävä avaus: Stora Enso voisi toimittaa puurakenteet Mansikkalan kouluun Stora Enso on lähdössä mukaan koulurakentamiseen ja neuvottelee parhaillaan yhteistyöstä muun muassa Imatran kaupungin kanssa. Stora Enson paikallisjohtaja Jari Tiura vahvistaa tiedon. Hän ei kuitenkaan kommentoi asiaa sen enempää, vaan vetoaa lähestyvän tulosjulkistuksen aiheuttamaan tiedotussulkuun. Imatran kaupunki odottaa saavansa yhtiöltä ehdotuksen näinä päivinä Mansikkalan uuden koulukeskuksen toteutuksesta. Rakennuksesta tulisi puinen. — Tällaista tuotekehitystä on Stora Ensolla menossa olemassa. Kyse on puurakentamisesta ja modernin ja terveellisen oppimisympäristön kehittämisestä. Kyse olisi referenssikohteesta, kuvailee kaupunginjohtaja Pertti Lintunen. Lintunen aikoo esittää kaupunginhallitukselle, että uudisrakennuksen rakentamista ryhdytään valmistelemaan yhteistyössä Stora Enson kanssa. Stora Enson Suomen mediavastaava Liisa Nyyssösen mukaan yhtiöllä ei ole asiassa minkäänlaisia sitoumuksia eikä päätöksiä. Yhtiöllä ei myöskään ole olemassa puukoulukonseptia. Yhtiö on Imatran suurin työnantaja, joten Lintunen näkee hankkeessa myös elinkeinopoliittista ulottuvuutta. Asia tulee mahdollisesti jo ensi maanantaina kaupunginhallituksen esityslistalle. Lintusen mukaan yhtiö aloitti keskustelun uudesta koulukonseptistaan jo viime syksynä. Sen jälkeen konseptia on esitelty muillekin kunnille ja muun muassa Opetushallitukselle. Lue koko uutinen:

