Etelä-Saimaa: SaiPa haluaa pysäyttää juniorikadon, valmennukseen tulossa muutoksia Moni SaiPassa jääkiekko-oppinsa saanut nuori on viime vuosina karannut aikuisuuden kynnyksellä kilpailijaseuroihin. Viimeisin muuttoaalto Lappeenrannasta puhalsi ennen kuluvan kauden alkua. Myös junioripuolen menestys on laahannut, kun SaiPan vanhemmat B-nuoret jäivät tällä kaudella SM-sarjan ulkopuolelle. SaiPa ry:n puheenjohtajan Seppo Ukkosen mukaan seurassa onkin nyt havahduttu pohtimaan keinoja, joilla lahjakkuuksien pako kasvattajaseurasta voitaisiin estää. — Menetimme viime kauden jälkeen tasokkaita pelaajia. Heitä pelaa nyt jopa ikäluokkansa maajoukkueissa. Olemme yrittäneet miettiä monelta kantilta, miten saisimme jatkossa pidettyä kiinni omista lahjakkuuksistamme, Ukkonen kertoo. Ukkosen mukaan selitys pelaajien poistumiseen löytyy pääasiassa muualta kuin valmennuksesta. Hän myöntää, että B-nuorten nykyinen sarjataso on saanut monet pelaajat empimään SaiPassa jatkamista. — Pelaaja-agentit alkavat olla nykyisin jo 15-vuotiaiden pelaajien kimpussa. He saattavat luoda ruusuiselta kuulostavia kuvia uramahdollisuuksista muissa seuroissa. SaiPan B-nuorten joukkue saa kuluvan kauden jälkeen uuden päätoimisen valmentajan. Nykyisen valmentajan Mikko Kapasen sopimus päättyy tähän kauteen, eikä hänen sopimustaan jatketa. SaiPa on pyhittänyt koko alkuviikon työhaastatteluille. — Mikko on ollut päätoimisena valmentajana kolme kautta ja valmentanut aiemmin nuorempia junioreita. Hän on tehnyt hyvää työtä ja olisi ollut halukas jatkamaankin. Hallituksemme näkemys kuitenkin oli, että tarvitsemme nyt muutosta, SaiPan puheenjohtaja Seppo Ukkonen muotoilee. Lue aiheesta lisää keskiviikon Etelä-Saimaasta tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

