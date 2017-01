Uutinen

Etelä-Saimaa: Rautjärven Nurmijärvelle ehdotetaan seurantaa. Valumavedet näkyvät Ruokolahden Suurjärvellä Imatran seudun ympäristötoimi on ehdottanut Rautjärven Nurmijärven vedentilan seurantaa. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus -yhtiön tutkija Matti Vaittinen kannattaa alustavaa ehdotusta. — Seuranta ei pelasta järveä, mutta sen avulla pysytään järven tilanteen tasalla ja voidaan seurata vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutuksia, sanoo Vaittinen. Paine järven seurantaan tulee järven mökkiläisiltä ja ranta-asukkailta, joilta on tullut viestejä ympäristötoimelle. Huolestuminen Nurmijärven tilasta alkoi joulukuun alussa, kun järven itärantaa lähellä olevissa metsissä alkoivat kunnostusojitukset ja ojavedet valuivat Vertasenlahteen. Vesistöseuranta sopisi Vaittisen mukaan myös Ruokolahden Suurjärvelle, jossa paikalliset asukkaat ovat epäilleet hakkuiden pilaavan järveä. — Viime kesänä oli ensimmäistä kertaa sinilevää. Tämän lahden vedet ovat olleet viime syksystä lähtien ruskeita ja nytkin jään päällä näkyy ruskeaa vettä. Mutta muutama vuosi sitten toisessa paikassa tilanne oli tuhat kertaa pahempi, sanoo ruokolahtelainen Oiva Luukkonen Suurjärven Patalahdenniemen vierellä. Luukkosen mukaan humuspitoista vettä on tullut ojaa pitkin metsähakkuista, joita on tehty lähimetsissä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/25/Rautj%C3%A4rven%20Nurmij%C3%A4rvelle%20ehdotetaan%20seurantaa.%20Valumavedet%20n%C3%A4kyv%C3%A4t%20Ruokolahden%20Suurj%C3%A4rvell%C3%A4/2017521821419/4