Etelä-Saimaa: Posti aloittaa yt-neuvottelut — vähennystarve enintään 43 henkilöä Posti aloittaa hallinnollisia tehtäviä koskevat yhteistoimintaneuvottelut 31. tammikuuta. Neuvottelut koskevat konsernitoiminnoista HR:ää, ICT:tä ja taloutta sekä osaa paketti- ja logistiikkapalveluista. Alustava vähennystarve on enintään 43 henkilöä, ja neuvottelujen piirissä on yhteensä 308 henkilöä. Tarkempi vähennystarve selviää neuvottelujen aikana. Postin tiedotteen mukaan tavoitteena on, että vähennystarpeesta mahdollisimman paljon voidaan toteuttaa vapaaehtoisten järjestelyjen, eläköitymisten, lomautusten ja muiden toimien kautta. Yhteistoimintaneuvottelut ja suunnitellut henkilöstövähennykset eivät vaikuta Postin palveluihin. Neuvottelut eivät koske tuotannollisia tehtäviä, kuten esimerkiksi postin ja pakettien lajittelua, kuljetusta ja jakelua, Postin palvelupisteitä tai asiakaspalvelua. Lue koko uutinen:

