Etelä-Saimaa: PEPO pääsi sopimukseen englantilaisen keskikenttäpelaajan kanssa — ”Sarjan parhaita ellei paras” Englantilainen keskikenttäpelaaja Richard Ainscough, 22, ja PEPO Lappeenranta ovat solmineet ensi kautta koskevan pelaajasopimuksen.Ainscough on saanut jalkapallo-oppinsa saanut Englannin jalkapalloakatemioista, jonka jälkeen hän siirtyi jalkapalloilevaksi opiskelijaksi Yhdysvaltoihin yliopistosarjoihin. Pelaajasopimusta PEPOn kanssa edelsi testijakso, joka vakuutti seuran valmennusryhmän.— Richard on varmasti sarjan parhaita ellei paras pelipaikkansa pelaaja. Pelin ymmärrys ja pelitaidot ovat erinomaisella tasolla ja heti hänet nähtyämme halusimme hänet, PEPOn päävalmentaja Mika Heino kertoo tiedotteessa.Ainscough kehuu PEPOn valmennusta ammattitaitoiseksi ja kertoo hakevansa Lappeenrannasta urallaan seuraavaa askelta.— Haluan kehittää muun muassa omaa fysiikkaani. Harjoittelu täällä on osoittanut, että saan apua täältä. Toivottavasti yleisö löytää kesällä Kimpiseen ja voimme saavuttaa myös heille jotain arvokasta, kommentoi Ainscough. Lue koko uutinen:

