Uutinen

Etelä-Saimaa: Ovako tarvitsee lisää työvoimaa: tarjolla 25 työpaikkaa Ovako hakee Imatran terästehtaalle lisää väkeä tuotannon tehtäviin. Myös toimihenkilöille on kysyntää. Tämän vuoden aikana rekrytoidaan kaikkiaan noin 25 uutta työntekijää, arvioi henkilöstö- ja viestintäjohtaja Klaus Enwald. Tehtaan henkilöstömäärä on vakiintunut viime vuosina noin 550:een. Parin viime vuoden aikana nuppiluku on päässyt hieman tippumaan eläköitymisten takia, kun uutta väkeä ei ole juuri palkattu. Nyt tilanne halutaan korjata. — Tarvitsemme eläköityneiden tilalle täydennystä, uusia käsipareja tuotannon määrän varmistamiseksi, Enwald toteaa. Terästehtaalle voi hakea töihin ympäri vuoden jatkuvan, avoimen haun kautta. Nyt alkamassa on lisäksi erillinen hakukampanja, jolla rekrytointeja halutaan vauhdittaa. Työpaikat täytetään useammassa erässä tämän vuoden aikana. — Kaikkia ei voida palkata kerralla. Työhön opastus vie aikansa, ja opastajia on rajallinen määrä, Enwald selittää. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/25/Ovako%20tarvitsee%20lis%C3%A4%C3%A4%20ty%C3%B6voimaa%3A%20tarjolla%2025%20ty%C3%B6paikkaa/2017521826814/4