Uutinen

Etelä-Saimaa: Luistimet jalkaan ja jäälle — Lappeenrannan satamassa saa maksutonta luistelunohjausta Lappeenrannan Luistelijoiden nuoret luistelijat ohjaavat maksuttomia luisteluharjoituksia Lappeenrannan sataman esiintymislavan taakse jäädytetyllä kentällä. Harjoitukset järjestetään lauantaisin kello 11.15 — 12.15. Ohjaustunteja on tarkoitus jatkaa maaliskuun alkuun saakka säätilanteen ja jään kunnon salliessa. Pakkasrajana on -15°, ja mikäli kentällä on lunta, se kolataan yhteisvoimin, talkoohengessä, ennen ohjauksen alkua. Ilmaisiin luisteluharjoituksiin ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet iästä ja lähtötasosta riippumatta. Lappeenrannan kaupungin vetämän Elinvoimaa ja osallisuutta -hankkeen koordinaattori Marika Heinilä kertoo, että ajatus luistelunohjauksesta syntyi tammikuun puolivälissä, kun satamassa vietettiin hankkeen järjestämää luistelutapahtumaa. — Monelle urheiluseurassa harrastaminen voi olla liian sitovaa, mutta vapaamuotoisissa harjoituksissa yhdessä tekeminen onnistuu ilman taloudellista sitoutumista ulkoilmasta nauttien, Heinilä sanoo tiedotteessa. Samalla hän muistuttaa, että Lappeenrannan satamassa on tarjolla muitakin aktiviteetteja. — Kaupunginlahdelle on saatu kaksi napakelkkaa ulkoilijoiden iloksi. Toisen kelkan toimitti paikallinen purjehdusseura ja toisen on lahjoittanut yksityishenkilö. Toissa viikonloppuna vaihto-opiskelijat tekivät liukumäen Kasinon puistoon lapsille ja lapsenmielisille. Lisäksi Kasinon puistoon on suunniteltu lumiveistosten rakentamista lumitilanteen salliessa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/25/Luistimet%20jalkaan%20ja%20j%C3%A4%C3%A4lle%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Lappeenrannan%20satamassa%20saa%20maksutonta%20luistelunohjausta/2017121823458/4