Etelä-Saimaa: Lemiläinen Kaisa Vainikka tekee taidetta kodinhoitohuoneessa — ”Melkein joka ilta jotakin sutaisen” Maalaamisessa ja leivonnassa paras lopputulos tulee sormituntumalla, sanoo lemiläinen Kaisa Vainikka. Iltaisin Vainikalla on tapana taiteilla kodinhoitohuoneessa. Maalaaminen tai piirtäminen on sopivasti äänetöntä puuhaa, kun lapset nukkuvat. — Maalaamisesta ei kuulu mitään — toisin kuin vaikka selättimestä! Siitäkin tulee sellainen pieni shuuh, shuuh -ääni. Taiteellisuus näkyi Vainikassa jo kouluaikoina. Hän oli kiinnostunut kuvaamataidosta ja muiden aineiden oppitunneilla piirteli vihkon reunoihin. Koulunkäyntiavustajana työskentelevällä naisella on yhä tarve ilmaista itseään. — Tuntuu, että pitää säännöllisin väliajoin purkaa jotain tuolta sisältä. Koskaan ei tarvitse miettiä, mitä paperille tekisi. Se luovuus pulppuaa vaan. Melkein joka ilta jotakin sutaisen. Vainikka pystytti teoksistaan näyttelyn Lemin kirjastoon. Omien töiden esittely jännitti häntä. — Vertailen itseäni suuriin taiteilijoihin. Mietin, ovatko työni tarpeeksi hyviä vai sellaisia sutaisuja vaan. Vainikka ilahtui siitä, että palaute paikallisilta on ollut hyvää. Viime vuonna Vainikka valittiin Lemin parhaaksi harrasteleipojaksi. Bravuureja ovat piimäkakku, erilaiset tortut ja pulla, mutta kisan hän voitti mango-vaniljajuustokakullaan. — En osaa ajatella leipomista niin ihmeellisenä asiana, se on osa arkea — kunhan vain pyöräyttää kakun. Se on sellainen kiva ohjelmanumero lasten kanssa. Lue koko uutinen:

