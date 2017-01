Uutinen

Etelä-Saimaa: Koira on turvallisinta pitää talutushihnassa Lappeenrannan edustan rantajäillä, laki ei anna tarkkaa ohjetta Järjestyslain ja metsästyslain kirjain ei ulotu järven jäälle. Kysymykseen, onko koira pidettävä kiinni Lappeenrannan kaupungin rantajäillä, ei löydy täsmällistä vastausta. Kaikkialla kuitenkin pätee se, että omistaja on vastuussa koirastaan. Koiran pitää aina olla omistajansa hallinnassa. Komisario Jarmo Junna Kaakkois-Suomen poliisista pitää tätä pääsääntönä. Junna tulkitsee epäselvää lainsäädäntöä siten, että tiheästi rakennetun alueen rantajäillä koira on syytä pitää kytkettynä, siten myös Lappeenrannan edustalla. — Eläimet saattavat yllättäen käyttäytyä arvaamattomasti, vaikkeivät aiemmin olisi näin tehneetkään. Aina on toimittava niin, ettei vaaraa tai vahinkoa pääse syntymään. Järjestyslain mukaan koira on pidettävä kytkettynä taajama-alueilla. Lisäksi on huolehdittava, ettei irrallaan oleva koira pääse kuntopolulle, juoksuradalle, yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikalle, ladulle, urheilukentälle tai torille toriaikana. Metsästyslain mukaan 1.3. — 19.8. ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Koiraa ei saa pitää irti toisen alueella ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa. Jos ja kun kaupunki tekee jäälle latuja, niille ei saa päästää irrallaan olevia eikä talutushihnassa olevia koiria. Näin tulkitsevat asiaa Lappeenrannan liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksman ja liikuntatoimen työnjohtaja Tommi Nakari. Lue koko uutinen:

