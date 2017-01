Uutinen

Etelä-Saimaa: Kimmo Jarva: Kaupunki ei joutunut maksumieheksi Huhtiniemi-hankkeessa Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva kummeksuu Huhtiniemen hotellihankkeesta käytyä keskustelua. Mielipidekirjoituksessaan Jarva kertoo ihmetelleensä erityisesti väitteitä, joiden mukaan kaupunki on joutunut 100 000 euron maksumieheksi, ja että kylpylähotellia valmistelleen yrityksen allekirjoitus on puuttunut sopimuksesta. — Korostan, että kyseiset 100 000 euroa, jonka kaupunki palauttaa hotellihanketta valmistelleelle yritykselle, on yrityksen itsensä maksama käynnistämismaksu eikä kaupungin rahaa, Jarva kirjoittaa. Hänen mukaansa huomionarvoista Huhtiniemen alueen kehittämishankkeen etenemisen kannalta on, että Conte Investin ja kaupungin välinen yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin jo vuonna 2008, mutta valituksista johtuen asemakaava tuli lainvoimaiseksi vasta vuonna 2014. — Näin pitkällä aikavälillä Suomen ja Etelä-Karjalan taloudellinen tilanne ehti oleellisesti muuttua hotellihankkeelle epäsuotuisaksi. Lue Kimmo Jarvan mielipidekirjoitus täältä: Lue koko uutinen:

