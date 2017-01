Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaunis Veera ei ehtinyt tekniseen lautakuntaan keskiviikkona, lakimiehet tutkivat tekijänoikeusasioita Kaunis Veera -patsaan lahjakirja ja sopimus juuttuivat lakimiesten syyniin. Lappeenrannan tekninen lautakunta ei vielä keskiviikkona saanut asiakirjoja ja patsaan sijoituspaikkaa päätettäväkseen. Kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen selvittää, että ensin kaupungin omat lakimiehet kävivät asiakirjat läpi ja tekivät niihin joitakin korjauksia. Korjatut versiot lähtivät kuvanveistäjä Markku Hirvelälle ja lahjoittajalle toimitusjohtaja Ossi Vilhulle. Hirvelä tarkistutti asiakirjat Taiteilijaliiton lakimiehellä, jonka kommentit kaupungin lakimiesten korjauksiin vasta valmistuivat. Nyt kaupungin lakimiehet vielä katsovat asian läpi. — Kyse on lähinnä tekijänoikeuksiin liittyvistä asioista, selvittää Tolonen. Teknisen lautakunnan käsittely on nyt siirtynyt kaksi kertaa. Tolosen mukaan asia ratkaistaneen kahden viikon kuluttua. Lautakunta on tähän mennessä katsonut, että patsaan voi sijoittaa ehdotettuun Raatihuoneen puistoon. Lautakunnan tulevasta päätöksestä voi valittaa, minkä lisäksi kaupunginhallituksella on otto-oikeus lautakunnan päätöksiin. Kun lahjakirja, sopimus ja patsaan paikka on hyväksytty, laatii kaupunki Raatihuoneen puistoon puistosuunnitelman. — Tuossa vaiheessa pyydämme lausunnot uudestaan myös museolta ja kaupunkikuvatyöryhmältä, sanoo Tolonen. Tolosen mukaan suunnitelma tulee nähtäville, ja siinä vaiheessa kaupunkilaiset voivat ottaa siihen kantaa. Päätöksestä voi valittaa. Nopeimmillaan patinoitua pronssia ja terästä oleva teos on paikallaan puistossa syksyllä. Patsas valmistuu kesän kuluessa ja perustustyöt voisi tehdä loppukesästä. Lue koko uutinen:

