Etelä-Saimaa: Kaivosvesien asiantuntijat kokoontuvat Rauhaan kesäkuussa, IMWA 2017 kerää osallistujia 32 maasta Rauhassa järjestetään ensi kesänä maailman suurin kaivosvesikongressi. Noin 350 kaivosvesien asiantuntijaa 32 maasta kokoontuvat Holiday Club Saimaalle 25.—30. kesäkuuta. International Mine Water Association (IMWA) ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto järjestävät kongressin nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. IMWA 2017:n teemana on kaivosvedet ja kiertotalous. Kaivosvesien hallintaa ja puhdistusta tutkitaan laajasti Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Kaivosvesien puhdistaminen Suomessa on kiinnostavaa myös herkän arktisen luonnon vuoksi. Kongressin jälkeen järjestetään kolmipäiväinen opintomatka suomalaisille kaivoksille. IMWA-tapahtumia on järjestetty vajaat 40 vuotta. Kaivosvesikongressiin osallistuu tutkijoiden lisäksi kaivosalan insinöörejä ja asiantuntijoita kemian, hydrobiologian ja geofysiikan aloilta. Lue koko uutinen:

