Etelä-Saimaa: Imatran kolmoismurhaaja oikeuteen kevään aikana Imatran kolmoismurhasta epäillyn Jori Lasosen mielentilatutkimuksen valmistuminen määrää tulevan oikeuskäsittelyn aikataulun. Syytteen noston takarajaksi on määrätty 17. maaliskuuta. Silloin kun syytetty odottaa oikeudenkäyntiä vangittuna, pääkäsittely on pidettävä kahden viikon sisällä syytteen nostosta. Lasosen tapauksessa tämä tarkoittaisi sitä, että oikeudenkäynti järjestettäisiin vielä maaliskuun aikana. Aikataulu voi kuitenkin venyä. Jos mielentilatutkimus ei ehdi valmistua 17. maaliskuuta mennessä, syytteen noston määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa, kertoo laamanni Hannu Rantalainen Etelä-Karjalan käräjäoikeudesta. Etelä-Karjalan käräjäoikeus määräsi Lasosen mielentilatutkimukseen 29. joulukuuta hänen omasta pyynnöstään. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL puolestaan määrää sen, missä tämä tutkimus tehdään. Eniten niitä tehdään valtion oikeuspsykiatrisissa sairaaloissa Niuvanniemen ja Vanhan Vaasan sairaalassa. Yleensä tutkimus kestää kahdesta kolmeen kuukautta. Kovin suurta viivästystä oikeudenkäynnin alkuun tuskin siis tulee. — Vahva luottamus on siihen, että käräjäoikeuden päätös saadaan tämän kevään nimissä, Hannu Rantalainen toteaa. Jori Lasonen surmasi Imatrankosken kävelykadulla joulukuun alussa kolme naista ampumalla. Valvontakameroiden perusteella Lasonen nosti teon jälkeen kiväärin vielä kertaalleen olkapäätään vasten ja osoitti aseella Koskenpartaan esiintymislavan suuntaan. Valvontakamerasta ei selviä, yrittikö hän myös laukaista aseen. Selvyyttä ei ole saatu myöskään kuulusteluissa, sillä epäilty ei muista tästä jälkitilanteesta mitään, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Saku Tielinen. Panokset olivat tuossa vaiheessa joka tapauksessa loppuneet, eikä vaaraa ampumisen jatkumisesta enää ollut, Tielinen painottaa. Lue koko uutinen:

