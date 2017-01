Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralaislähtöisen Hanna Koikkalaisen teos Raja kertoo arjesta itärajan kummallakin puolella Valokuvaaja Hanna Koikkalaisella on itärajaan hyvin henkilökohtainen suhde. Hän on kotoisin Imatralta ja asuu nykyisin osin Helsingissä, osin maatilalla Joutsenon Aholassa. Suomen valokuvataiteen museolla julkistetaan tänään Koikkalaisen teos Raja. Kuvat on kirjan nimen mukaisesti otettu rajan pinnasta, sekä Etelä-Karjalasta että Venäjän puolelta. Valokuvaajana Koikkalainen kokee tärkeäksi kuvata nykyhetkeä ja käynnissä olevaa muutosta arkisten asioiden ja tavallisten ihmisten kautta. Omassa lähiympäristössä muutosta on kuitenkin vaikea nähdä. — Raja-kirjakin olisi saattanut jäädä tekemättä, jos en itse olisi tuolloin asunut muualla. Kun on välillä poissa ja tulee takaisin, muutos on helpompi havaita, Koikkalainen sanoo. Osa valokuvaajista lähtee Afrikkaan tai muihin eksoottisiin paikkoihin löytääkseen kiehtovia kuvauskohteita. Tämä ei ole Koikkalaisen tapa. — Mielestäni parhaat tarinat kumpuavat tavallisuuden parista, kuten maaseudun mummeleilta. Minulle tavalliset ihmiset ovat kaikkein kauneimpia ja kiinnostavimpia, Koikkalainen sanoo. Sen takia Koikkalainen tekee mielellään myös lehtikuvaajan töitä. Hän on työskennellyt muun muassa Etelä-Saimaassa. Lue aiheesta lisää keskiviikon Etelä-Saimaasta tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

