Etelä-Saimaa: Ässien urheilupomo vihjasi SaiPan tyhjennysmyynnillä — ”Sitä pitää kysyä Korpisalolta” Porin Ässien urheilujohtaja Jari Korpisalo vihjasi tiistaina Satakunnan Kansan haastattelussa, että jääkiekkoliigassa pelaavat Lukko ja SaiPa ovat kauppaamassa pelaajiaan. — Ilmeisesti ainakin ulkomaalaisille on annettu jotain signaalia sekä Lukossa että SaiPassa, mutta ihan tarkkaan en tiedä. Varmaan he katsovat vielä tämän viikon, sillä ero playoffs-viivaan ei ole oikeasti edes kovin iso, Korpisalo sanoi lehden mukaan. Korpisalon tiedot näyttäisivät pitävän paikkansa ainakin Lukon osalta. Raumalaisseura tiedotti ensin keskiviikkona purkaneensa sopimuksensa keskushyökkääjä Aaron Gagnonin kanssa, ja myöhemmin samana päivänä Satakunnan Kansa kertoi Sami Lähteenmäen siirtymisestä Ässien paitaan. Siirtoa ei tosin ole vahvistettu. SaiPan urheilujohtaja Antti Tuomenoksa ei halunnut keskiviikkona kommentoida Korpisalon liikkeelle laittamaa huhua. — Sitä pitää kysyä Korpisalolta. En ole jutellut hänen kanssaan. Meillä on jäljellä 17 peliä ja uskomme, että sen jälkeen vielä pudotuspelit, Tuomenoksa sanoi. Liigan pelaajasiirtojen takaraja on 15. helmikuuta. SaiPa on sarjataulukossa Lukkoa edellisellä sijalla 14:ntenä, seitsemän pistettä pudotuspeliviivan alapuolella. Uutista muokattu: Toisin kuin uutisessa alun perin kerrottiin, Sami Lähteenmäen siirtymistä Ässiin ei ole vielä vahvistettu. Lue koko uutinen:

